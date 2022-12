Toqué el callo que era: Jorge Vélez sobre amenazas atribuidas a Oneida Pinto

"Hace más o menos dos meses comenzaron las amenazas telefónicas y por correos, donde me decían que no podía seguir esculcando lo que estaba revisando en la Gobernación y que me daban 24 horas para salir del departamento, ya que tenían identificada a toda mi familia y a mí para asesinarme", dijo.

Tras esas amenazas el gobernador encargado para La Guajira habló con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y puso las respectivas denuncias. Posterior a esto le reforzaron su seguridad y a sus familiares.

Incluso dijo que había aportado varias pruebas a la Fiscalía y que las amenazas solo reafirman que estaba haciendo bien su trabajo.

"Lo que hicieron fue ratificarme más y seguir dando todo el trabajo y toda la lucha que estamos dando dentro de la administración. Pisamos el callo que era porque a mucha gente le dolió esa situación", explicó Jorge Enrique Vélez.