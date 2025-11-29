En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Tras confesión de hombre que asesinó a dueña de una casa, habla su hijo: "Mensajes provocativos"

Tras confesión de hombre que asesinó a dueña de una casa, habla su hijo: "Mensajes provocativos"

El joven intentó intervenir para ayudar a su madre y recibió lesiones que le dejaron secuelas permanentes, incluida la pérdida del habla. En medio de lágrimas, dijo que "a veces pienso que yo fui el culpable de todo".

Foto: Más Allá del Silencio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de nov, 2025

