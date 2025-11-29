Tras confesión de hombre que asesinó a dueña de una casa, habla su hijo: "Mensajes provocativos"

La comunidad del barrio Cristóbal Colón, en Cali, continúa impactada por el homicidio de María Victoria Loaiza, de 63 años, ocurrido el 14 de febrero de 2024. La mujer, reconocida por su labor en apoyo a personas con discapacidad, fue asesinada por su inquilino tras una discusión por el pago de un arriendo.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el agresor fue identificado como Mateo Alejandro Trullo Salas, de 26 años, quien llevaba cinco días viviendo en la vivienda.

En entrevista con Más Allá del Silencio de Rafael Poveda, el joven sostuvo que el conflicto se originó luego de que Loaiza le pidiera desalojar la habitación y él exigiera la devolución de 300.000 pesos, dinero que, según su versión, había entregado al hijo de la víctima para que lo guardara.

La situación escaló hasta convertirse en un ataque violento. Loaiza recibió tres puñaladas. Durante el hecho también resultó herido su hijo, Freddy Ortiz, de 27 años, quien padece parálisis cerebral.



“Yo llegué y le quité el celular. En ese momento la señora salió, volvió con un martillo y empezó a decir que le devolviera el teléfono. Yo le pregunté qué le pasaba, por qué me gritaba y qué iba a hacer con eso. Se me fue acercando y le quité el martillo. Apenas se lo quité, salió corriendo para la cocina y agarró un cuchillo. Llegué y le pegué tres puñaladas: una en el cuello y dos en el pecho. Ella cayó.”, afirmó Mateo.

Tras esta confesión, Freddy Ortiz reveeló detalles de la agresión. Frente a la declaración de Mateo de que Freddy está en silla de ruedas "por algo que cometió en el pasado", el sujeto acalaro que “mi discapacidad es congénita; nací con ella. Desde pequeño me diagnosticaron parálisis cerebral espástica y una insuficiencia motora central".

Sobre los momentos previos al ataque, Fredy recordó que: “Lo que pasó fue que el lunes 12, a la medianoche, él empezó a escribirle unos mensajes provocativos a mi mamá, diciéndole que quería compartir con ella, que quería fumar con ella. Luego, él quiso disculparse por esos mensajes, pero mi mamá no quería hablar con él ni nada. Entonces él se le acercó y la agredió.”

“Él me arrebató el celular y yo empecé a llorar porque empezó a ahorcar a mi mamá. Luego fue a coger un cuchillo y mi mamá me dijo: ‘Encerrémonos en la habitación’. Pero, por los nervios, ella se quedó paralizada. Yo me lancé con la silla y todo para quitarle el cuchillo, y ahí me apuñaló a mí y a mi mamá. Sus últimas palabras fueron: ‘¿Fredy, estás bien? Yo no me puedo ir porque qué va a pasar con mi hijo’, recordó.

En medio de lágrimas, agregó: "A veces pienso que yo fui el culpable de todo lo que pasó porque confié en las palabras que él me dijo”.

El joven intentó intervenir para ayudar a su madre y recibió lesiones que le dejaron secuelas permanentes, incluida la pérdida del habla. Trullo Salas fue capturado y posteriormente condenado a 24 años de prisión.