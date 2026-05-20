Tras impedimento de jueza en tutela contra De La Espriella, piden apartar a magistrado del CNE

El movimiento Defensores de la Patria informó que la jueza 129 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá se declaró impedida para continuar con una acción de tutela interpuesta contra el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, relacionada con publicaciones y señalamientos divulgados durante la campaña electoral.

A través de un comunicado, el movimiento señaló que la decisión judicial representa una “victoria jurídica” para la defensa del candidato presidencial y aseguró que la funcionaria reconoció la existencia de circunstancias que comprometían las condiciones de neutralidad e imparcialidad necesarias para continuar con el proceso.

De acuerdo con el documento, el despacho habría considerado que existían elementos objetivos relacionados con vínculos políticos e ideológicos que justificaban el impedimento de la jueza para seguir conociendo la tutela.

“La jueza 129 Penal Municipal de Bogotá da un ejemplo de ética y de imparcialidad, porque se ha declarado impedida ante una recusación que le interpusieran, porque en forma clara e inequívoca tiene una inclinación ideológica de izquierda”, afirmó el abogado Germán Calderon.



Además, el abogado, pidió al magistrado Álvaro Hernán Prada apartarse de la actuación administrativa que adelanta el Consejo Nacional Electoral contra la firma Atlas Intel, encuestadora cuyos resultados recientes han favorecido la candidatura de De La Espriella.

“El magistrado Prada fue elegido al Congreso de la República por el partido Centro Democrático en dos periodos anteriores como representante a la Cámara, el mismo partido de la candidata presidencial Paloma Valencia, con quien sostiene una amistad íntima y pública. A esto se suma el interés directo y personalísimo que tiene frente a la decisión que debe adoptar en el caso que cursa contra Atlas Intel”, señala el comunicado.

Además, desde la campaña señalaron que la actuación contra Atlas “no puede ser resuelta por un magistrado que tiene vínculos políticos directos con una candidatura en competencia, un interés evidente en el resultado de esa decisión y antecedentes partidistas que lo ubican en una posición de conflicto frente a la imparcialidad que la justicia exige”.

