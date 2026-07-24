Tres meses sin capturas ni respuestas del asesinato de ingeniero Camilo Camargo en mina de Marmato

Se cumplen tres meses del asesinato del ingeniero Camilo Andrés Camargo Molano, quien fue atacado con un disparo por la espalda, a la altura del cuello, el pasado 22 de abril cuando se dirigía hacia una bocamina en una mina de oro de Marmato,Caldas, explotada legalmente por la multinacional Aris Mining. A la fecha, el caso continúa en etapa de indagación, sin capturas, ni una hipótesis oficial sobre los responsables o los móviles del crimen.

En entrevista con Blu Radio, Pedro Camargo, padre de la víctima, recordó cómo fueron los últimos movimientos de su hijo la noche del homicidio. “A las 6 de la tarde salió hacia la oficina a recibir el puesto de los otros jefes y empalmar, y ahí duró aproximadamente hasta las 8 de la noche. De las 8 de la noche salió en compañía con un trabajador hacia la bocamina, a distribuir el trabajo. Saliendo de la oficina hacia la bocamina, donde lo estaba esperando su grupo de trabajo, en compañía de otro compañero, y en este trayecto fue vilmente asesinado mi hijo, que no se sabe todavía por quién”, aseguró.

El padre también relató las dificultades que enfrentó la familia tras conocer el crimen, especialmente durante el proceso para recuperar el cuerpo de Camilo y trasladarlo hasta Sogamoso, donde reside su familia y su hija de 15 años. Según indicó, durante ese procedimiento no recibió explicaciones claras por parte de las autoridades ni de la empresa sobre lo ocurrido.

Respecto a las posibles causas del homicidio, Pedro Camargo explicó que la única información que conoció provino de versiones entregadas por trabajadores de la mina. “El día que fui a la Fiscalía en Riosucio, ahí tenían recibiendo versiones al muchacho que iba con mi hijo y a una supervisora de seguridad que estaba cerca al lugar del hecho. Solo conocí comentarios de los mismos trabajadores, que la empresa iba a cerrar el frente de trabajo, que se unieron dos grupos y que iban a retirar un grupo de gente. Entonces, que habían diferencias con algunos trabajadores por su salida. Esa era política de la empresa, cerrar algunos frentes de trabajo, y que habían llegado algunos jefes que estaban cambiando hasta el horario de trabajo, que ya no trabajaban las 12 horas sino que los hacían trabajar 14 horas, que estaban aumentando las metas y que había algunos equipos dañados, pero que ellos no tenían en cuenta eso y que la gente estaba muy inconforme”, afirmó.



Camilo Andrés Camargo se desempeñaba como jefe de turno dentro de la operación minera. Sobre las conversaciones que sostuvo con su hijo antes del crimen, su padre explicó que este le había comentado algunas inconformidades relacionadas con la dinámica laboral. “Sí. Él como jefe tenía nuevas indicaciones. Toda empresa tiene metas de producción. Entonces él planeaba el trabajo, distribuía su grupo y ellos ingresaban a la mina a hacer sus labores diarias. Pero alguna vez me comentó que había algún trabajador que no quería hacer sus labores, entonces le había dicho: -hermano, tocará cambiarlo de rotación, porque si no produce- pues ellos exigen esa producción. Pero así más diferencias no me había comentado, porque los mismos trabajadores me decían: ‘él aquí viene con nosotros y nos colabora en esto’. Yo les decía: ‘sí, ese es mi hijo, él es muy colaborador, muy servicial’”, señaló.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación confirmó a Blu Radio que el expediente permanece en un despacho de la Fiscalía en Riosucio,Caldas y continúa en etapa de indagación. El ente investigador indicó que actualmente se desarrollan actividades de policía judicial para establecer los móviles del homicidio y los posibles responsables, además de búsquedas selectivas en bases de datos para identificar las comunicaciones que se registraron en la zona durante la noche en la que ocurrieron los hechos.

Frente al caso, Aris Mining manifestó mediante un comunicado oficial que no tienen antecedentes dentro de la compañía y aseguró que ha colaborado con las autoridades desde el primer momento. “Se trata de un hecho sin precedentes para la compañía. Dado que actualmente existe una investigación en curso a cargo de la Fiscalía General de la Nación, y en respeto por el debido proceso, la privacidad de la familia y el desarrollo de las actuaciones de las autoridades competentes, no es posible pronunciarnos sobre las circunstancias del caso. Confiamos en que será la autoridad competente la que establezca los hechos y las conclusiones correspondientes”, indicó la empresa.

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La compañía agregó que, tras conocer el homicidio, “activó los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones, realizó los reportes exigidos por la normatividad vigente, puso los hechos en conocimiento de las autoridades competentes y ha colaborado de manera oportuna y permanente con la investigación, suministrando toda la información requerida”. Entretanto, la familia de Camilo Andrés Camargo insiste en que, tres meses después del crimen, aún espera resultados concretos que permitan esclarecer el asesinato del ingeniero y establecer la responsabilidad de los autores del hecho.