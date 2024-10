“Un policía lo tenía amenazado”: hermana de joven que murió en estación en Ibagué

La trágica muerte de Yeferson Vaquero , un joven de 20 años que falleció en circunstancias sospechosas dentro de una estación de policía en Ibagué, ha generado una fuerte indignación entre sus familiares. La familia sostiene que la versión oficial, que apunta a un suicidio, no concuerda con los hechos ni con el estado en el que el joven fue detenido.

La versión de la Policía

Según las primeras informaciones proporcionadas por la Policía Metropolitana de Ibagué, Jefferson Vaquero habría sido detenido el pasado fin de semana tras una pelea en el barrio El Salado, en la que se vio involucrado con otro residente conocido como "el Diablo". La disputa culminó con la detención de Vaquero, quien, según la policía, portaba un cuchillo en el momento del altercado. Sin embargo, testigos han desmentido esta versión, alegando que no hubo ningún arma blanca implicada.

Yuri Vaquero, hermana de la víctima, ofreció su testimonio en medio de la confusión y el dolor: “Las personas que estaban ahí dicen que es mentira, que no tenía ningún cuchillo. Simplemente fue una pelea a empujones y a puños, pero en ningún momento él sacó un arma blanca”.

El joven fue trasladado esposado a la estación de policía y, según las autoridades, fue hallado muerto horas más tarde. La versión oficial sugiere que Yeferson se habría quitado la vida con los cordones de sus zapatos. Sin embargo, su familia rechaza rotundamente esta versión, asegurando que el joven estaba esposado y que, en situaciones previas, siempre le habían retirado los cordones por razones de seguridad.

Publicidad

“Nos dijeron que se había ahorcado con los cordones de sus zapatos, pero esos cordones estaban en sus zapatillas, como siempre. Cada vez que lo detenían, le quitaban los cordones y la correa para evitar que se hiciera daño”, explicó Yuri Vaquero.

Sospechas de abuso y amenazas previas

La familia de Jefferson sospecha que su muerte no fue un suicidio, sino que fue producto de un abuso de autoridad por parte de la policía. En declaraciones exclusivas, Yuri reveló que su hermano había sido amenazado previamente por un agente de la misma estación.

Publicidad

“Un policía lo tenía amenazado. Él me contó que una vez le dijeron: 'Te tengo entre ojos, y cuando vuelvas acá te voy a matar'. Siempre lo esposaban y le daban golpes. Esta vez, siento que lo golpearon mucho y lo mataron”, denunció la hermana del joven fallecido.

Esta grave acusación pone aún más presión sobre las autoridades locales, quienes ya han iniciado una investigación interna para esclarecer lo sucedido. Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Ibagué ha emitido un comunicado en el que asegura que se están adelantando las pesquisas pertinentes, pero no han ofrecido más detalles.

La familia de Jefferson no solo enfrenta el dolor de su pérdida, sino también la frustración por la falta de claridad y comunicación por parte de las autoridades. De acuerdo con Yuri, en ningún momento se les permitió ver el cuerpo de su hermano inmediatamente después de los hechos.

“Nunca nos dejaron ver el cadáver. No sabemos en qué condiciones está, no sabemos nada. Nos dijeron que había muerto, pero no nos dieron más detalles”, afirmó,

Publicidad

Además, Yuri mencionó que se enteraron de la muerte de Jefferson a través de una foto que un amigo de su esposo recibió vía celular. En la imagen, se veía el cuerpo de su hermano ya sin vida, pero la identidad de la persona que envió la fotografía sigue siendo un misterio.

“Nos dimos cuenta porque a mi esposo le enviaron una foto de Jefferson ya muerto. Él fue quien confirmó que era mi hermano, pero no sabemos quién tomó esa foto ni cómo tuvo acceso a ella”, explicó Yuri.

Publicidad

Protestas y tensión en Ibagué

El fallecimiento de Yeferson desató una serie de protestas en el barrio El Salado. Vecinos y familiares se congregaron en las inmediaciones de la estación de policía para exigir respuestas claras sobre lo sucedido. La manifestación, que inicialmente fue pacífica, escaló hasta el punto de que la policía antidisturbios (Esmad) intervino para dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos.

“Mi hermano nunca fue una persona violenta. Quería estudiar, quería ser militar o agente de vigilancia, pero sus sueños fueron truncados de una manera brutal”, concluyó Yuri

Por el momento, el cuerpo de Jefferson permanece en Medicina Legal, mientras su familia espera el informe final sobre la causa de la muerte. La Policía Metropolitana de Ibagué, por su parte, ha insistido en que se esclarecerán los hechos, pero el silencio sobre las circunstancias exactas ha dejado una sombra de duda en toda la comunidad.