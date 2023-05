Una mala vasectomía: la historia de la condena a médico que tendrá que mantener a hija de paciente

El paciente Alcides de Jesús Gallego Toro se sometió a una vasectomía en 2012 y, tras un espermograma (examen de esperma), los médicos determinaron que el procedimiento había sido exitoso. Confiados en el dictamen médico, la pareja dejó de planificar y, unos meses después, su esposa quedó embarazada y, en 2013, dio a luz a Luciana. Alcides, con cierta desconfianza, se practicó una prueba de paternidad y la prueba demostró que él sí es el padre de la bebé.

La pareja demandó al médico y a la EPS Saludcoop por no informarles que el procedimiento no había sido efectivo y por considerar que la llegada de Luciana empeoraría su ya difícil situación económica. Alcides, por las enfermedades que padece, no puede trabajar, vive del salario de su esposa.

“Obsérvese, al interior de este proceso se acreditó que el señor Alcides de Jesús Gallego Toro padece de hipoacusia bilateral severa que le ha generado cuadros de vértigo, vómito y la necesidad de portar un audífono izquierdo, enfermedad que, según expresó en su interrogatorio y lo corroboraron la codemandante y los testigos Erika Tatiana García Urrego y Nicolás Zamora Buriticá, estos padecimientos han propiciado dificultades para encontrar una ocupación estable, debiendo dedicarse a labores de plomería, enchape y pintura como trabajador independiente”, se lee en la sentencia en la que un juez le dio la razón a la pareja.

En una decisión histórica y sin precedentes en Colombia, el juez Diego Naranjo concluyó que sí hubo una afectación a los proyectos de vida de la pareja y, señala la sentencia, que el médico que le practicó la vasectomía al señor Alcides gallego y la EPS deben hacerse cargo de una parte de la manutención de Luciana, quien hoy tiene 10 años, hasta que cumpla los 18 años.

En diciembre pasado resolví, fungiendo como juez de primera instancia, un proceso de responsabilidad médica obstétrica como consecuencia de la inadecuada lectura de un espermograna que ocasionó el embarazo y nacimiento de un hijo sano no deseado.

Según la sentencia, los padres de Luciana recibirán el equivalente a 20 salarios mínimos mensuales por perjuicio moral, más otros 20 SMLMV cada uno por daño a la vida y un valor de $143.531.067 por daño emergente.

