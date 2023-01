Video: joven descubrió que su novia le era infiel por su vasectomía; “Quedó embarazada de mi amigo”

Un joven mexicano se volvió viral al publicar un video en el que contó una experiencia poco grata que tuvo que pasar cuando estaba en el colegio con su novia de aquel momento. La historia que parece de película se volvió viral en la plataforma de TikTok.

Según el protagonista de la historia, David Blanco Blake, de 27 años, todo comenzó cuando se enamoró perdidamente de su compañera de colegio durante su adolescencia. Como toda relación, todo fluyó durante años, hasta que un hecho hizo poner en riesgo el noviazgo, su novia le dijo que estaba embarazada, por lo que fueron a realizarse los estudios correspondientes.

Publicidad

Por fortuna, el embarazo resultó siendo negativo, pues la pareja de David solo presentaba síntomas psicológicos, pero para no volver a experimentar esa situación, él decidió hacerse la vasectomía y así no tener hijos.

No quería tener hijos, nunca me he visto con niños”, dijo el joven, quien, además, confesó que por algunos motivos decidió no contarle a su pareja que se había realizado la operación.

Pero, lo más grave llegaría tiempo después, pues un día, ya cuando la cirugía estaba funcionando, su novia llegó con una noticia que lo dejó paralizado.

“Un día llegó a casa y me dijo: ‘Estoy embarazada’. Pensé que sería otro embarazo psicológico, pero esta vez los estudios dieron positivo. Obviamente, ella no sabía que tenía la vasectomía y le pregunté algo histérico ‘¿de quién era?’”, contó.

Publicidad

Según David, en ese momento su novia no supo responder y se hizo la desentendida, pero al poco tiempo, descubrió quién era el verdadero padre del niño.

“Al final, el niño terminó siendo de mi mejor amigo, también nos llevábamos con él desde el colegio”, aclaró.

Publicidad

El joven optó por mudarse de ciudad y bloquear a su antigua novia en todas partes, pero, a pesar de la distancia, ella sigue buscándolo: “Me dice que, si yo quiero, sus dos hijos pueden ser mis hijos”.

Vea la historia completa:

Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?