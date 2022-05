Víctimas de violencia sexual en el conflicto armado piden que JEP abra el macrocaso

En medio de la conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, mujeres, hombres y miembros de la comunidad LGTBI+ se reunieron frente a la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para exigir justicia y respeto a sus derechos.

“Si no se abre el macrocaso no hay nada. Nosotros no queremos que siga la impunidad, queremos que se haga la justicia real. No sigamos con pañitos de agua tibia”, aseguró María Castillo, coordinadora de la Red de Mujeres Víctimas del Cauca.

De igual forma, las víctimas le hicieron un llamado al Gobierno para que se les garantice el derecho a la justicia, un acompañamiento y la no discriminación.

“Que seamos sensibles frente a la victimización y que no hay que perder de vista que fuimos nosotras, en nuestro propio ser, que recibimos esa violencia directamente de los actores armados. Tenemos derecho a la verdad, tenemos derecho a ser reparados por los daños causados”, manifestó Olga Betancurt, coordinadora de la Red de Mujeres Víctimas de Soacha.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), un total de 14.380 mujeres fueron víctimas de violencia sexual entre 1958 y 2022, en medio del conflicto armado, en donde el 87 % de ellas han sido mujeres afrodescendientes.

