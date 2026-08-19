Víctimas del caso Kevin Acosta piden frenar salida del país del expresidente Gustavo Petro

La representación de víctimas de la familia de Kevin Acosta solicitó al Congreso abstenerse de autorizar la salida del país del expresidente Gustavo Petro, mientras avanza la investigación por la muerte del menor y la presunta filtración de su historia clínica.

La petición se conoce días antes de la audiencia de imputación de cargos que realizará la Fiscalía General de la Nación el próximo lunes 24 de agosto contra Luis Óscar Galves Mateus, entonces interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional, y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias. La diligencia se desarrollará por el delito de homicidio culposo, dentro de la investigación por la muerte del menor Kevin Acosta, quien padecía hemofilia.

Kevin Acosta. Foto Noticias Caracol.

El abogado Manuel Villanueva, representante de las víctimas, calificó la imputación como un avance en el proceso. “Para esta representación de víctimas es un avance importante y es, digamos, una muestra indiscutible del avance de la investigación por parte de la Fiscalía”, aseguró.

Villanueva recordó que el caso generó una amplia reacción después de la muerte del menor y de las declaraciones realizadas públicamente por el entonces presidente Gustavo Petro. “La Fiscalía, en el avance de esas investigaciones, nos cita para el día lunes a una imputación, y van a haber varias personas que van a ser imputadas con base en todos los procesos de investigación que se han venido adelantando”, afirmó.



El abogado también se refirió a la decisión de la Fiscalía de compulsar copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue la eventual responsabilidad del expresidente. Según Villanueva, en esa actuación se analiza una eventual responsabilidad penal de Petro “en un juicio culposo, en calidad de garante”. El representante de víctimas agregó: “Recordemos que el presidente de la República no solamente manipuló la historia clínica, sino que, como consecuencia de una política frente al sistema de salud de los colombianos, desfinanció el sistema”.

En su argumentación, el abogado sostuvo que esa situación habría incidido en la atención que requería el menor. “Entonces, al momento en el que se requirieron medicamentos de alta complejidad, como el caso de Kevin, no había la capacidad para suministrárselo. Y en esa medida, pues, hay una responsabilidad del presidente de la República, que fue quien generó, quien lideró esa política”, afirmó.

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La representación de víctimas además confirmó que la semana pasada presentó una solicitud al presidente del Congreso y al presidente de la Comisión de Investigación y Acusación para cancelar la autorización de la salida del país del expresidente Petro.

De acuerdo con Villanueva, el argumento está relacionado con la garantía de los derechos de las víctimas. “El argumento, básicamente, es esa protección especial que un Estado social de derecho le debe dar a las víctimas”, explicó.

El abogado cuestionó que el expresidente pueda salir del país mientras avanzan las actuaciones relacionadas con el caso. “No sabemos si se va del país, regresa, no regresa, y de cara a la justicia y la garantía de las víctimas en el proceso, a la verdad, a la justicia, la reparación y, por ejemplo, esa no repetición, es difícil que eso se dé con, digamos, con la persona que está siendo señalada de manera directa fuera del país”, sostuvo.

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Por esa razón, Villanueva considera que el Congreso debería abstenerse de autorizar el viaje. “En esas condiciones yo creería que, en aras de los derechos de las víctimas, el Congreso, en este caso, el Senado, debería abstenerse de darle la autorización al presidente de abandonar el país”, afirmó.

La representación de víctimas anunció además que acudirá a las instancias judiciales que considere necesarias para intentar impedir la salida. “No solamente vamos a hacer la solicitud, sino vamos a llegar a las instancias judiciales que tengamos que llegar, a acudir al juez de tutela. Lo que tengamos que hacer para que el presidente de la República se abstenga de salir del país”, concluyó Villanueva.