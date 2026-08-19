A la cárcel alias 'Bonito', señalado cabecilla de Comandos de Frontera por crímenes en Putumayo.

Un juez de control de garantías ordenó enviar a la cárcel a Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias 'Bonito', señalado por la Fiscalía como cabecilla del autodenominado Comandos de Frontera, estructura de las disidencias de las Farc, y a quien se le atribuye responsabilidad en diferentes hechos criminales registrados en Putumayo.

Bastidas Bravo es uno de los primeros grandes líderes criminales capturados después de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. De acuerdo con la investigación, habría hecho parte de la línea de mando de esta organización armada ilegal desde 2016 y habría tenido entre sus funciones el control de zonas, el manejo logístico de armas y la coordinación de actividades relacionadas con narcotráfico, desplazamientos forzados, homicidios y extorsiones.

La Fiscalía sostiene que alias 'Bonito' habría tenido injerencia en municipios como Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Guzmán, Villagarzón y Mocoa.

Dentro del material probatorio recopilado por el ente investigador se identificaron reuniones de integrantes de la estructura armada ilegal en las que, presuntamente, participaba alias “Bonito”. Según la Fiscalía, estos encuentros habrían servido para impartir directrices contra líderes sociales que se oponían a las actividades ilegales de la organización.



Uno de los hechos más graves que se le atribuye corresponde al homicidio de Phanor Guazaquillo Peña, gobernador del pueblo Nasa, ocurrido el 3 de diciembre de 2023 en inmediaciones del cementerio de la vereda La Danta, en Puerto Asís, Putumayo.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue interceptada por dos hombres armados que le dispararon y le causaron la muerte. Las actividades investigativas adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llevaron a establecer, según la Fiscalía, que el asesinato habría sido ordenado por alias “Bonito” debido a la labor de liderazgo que Guazaquillo Peña ejercía en procesos de sustitución de cultivos ilícitos de coca por proyectos productivos lícitos.

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La Fiscalía también relaciona a Bastidas Bravo con otros dos homicidios que, presuntamente, fueron ejecutados por integrantes de Comandos de Frontera.

Uno de ellos es el asesinato de Jorge Santofimio Yépez, firmante del Acuerdo de Paz y líder social, ocurrido el 24 de febrero de 2022 en Puerto Guzmán, Putumayo. El segundo caso corresponde al homicidio de Diego Mauricio Mejía Rojas, también firmante de paz y quien se desempeñaba como escolta de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Este crimen ocurrió el 9 de abril de 2023 en Puerto Asís.

Durante el proceso de judicialización, un fiscal le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.