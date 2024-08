Video de Mauricio Leal sí estaba en el celular; no tenía clave: abogada Érika Sanguinetti

El video de Mauricio Leal agonizando en su cama, antes de morir, sí estaba en la galería de fotos de su celular y estaba guardado con los siguientes datos: La Calera, 22 de noviembre, 6:43 de la mañana, siendo esta la última publicación, por lo que “no estaba refundido” entre el material probatorio que se usó en el caso de este asesinato, según detalló en Mañanas Blu la abogada Érika Sanguinetti, quien fue apoderada del reconocido estilista y de su empresa, Mauricio Leal Peluquería SAS; actualmente es la asesora jurídica de Carlos Andrés García, uno de los hermanos que está en prisión.

Sanguinetti es una de las pocas personas que tuvo acceso a los celulares de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, los cuales tenían fotos y videos que luego se utilizaron como parte de la investigación. Uno de esos tenía fecha del 21 de noviembre, de 2021, grabado a las 10:39 de la noche, cuando aún estaban con vida. Un dato que reveló la abogada es que uno de los iPhone no tenía clave, por lo que se pudo acceder a todo lo que allí estaba.

Momento en el que encuentran los videos. Celular no tenía clave

La abogada recordó que, desde su parte, no querían indagar el celular de Mauricio Leal, pero el protocolo exigía que verificara el estado de los móviles. En ese momento, dijo, estaban apagados porque no tenían batería y no funcionaban. En ese sentido, aclaró que le fueron entregados por decisión de la juez 55, quien “dio la orden expresa de que se le entregaran los celulares al señor Carlos Andrés García” y como estaba en una cárcel, su apoderada (Érika Sanguinetti) era la encargada de este proceso.

Marleny Hernández y Mauricio Leal Foto: Instagram @maitoleal

“(…) En el momento en que se prenden estos equipos, que lo hacemos frente a la misma investigadora, he allí se despliega, con solamente tener 1 % de carga, automáticamente se ve una galería. Son teléfonos iPhone, automáticamente se desplegó en la parte superior de arriba una foto que en ese momento nos llama la atención, que es la foto que ya el país conoce, donde se ve a Mauricio en la cama todavía vivo y pues fue una situación que nos llamó un poco la atención. Sin embargo, nosotros no quisimos indagar porque además los equipos estaban bastante descargados. Terminamos de hacer el protocolo y formalizar las respectivas actas y demás”, mencionó.

Rastros de sangre

Recalcó que, ahí, “ninguno de los dos celulares tenía clave”, lo que les pareció “normal” teniendo en cuenta que fue la Fiscalía la que hizo la entrega y “probablemente” le desactivaron el bloqueo. Mencionó un detalle adicional y es que estos aparatos tenían manchas de sangre que fueron limpiadas para poder hacer la revisión correspondiente. Agregó que, por todo eso, dichos videos y fotos "no fueron implantados", pues ya estaban desde que ocurrieron los hechos.

“Incluso, simplemente lo que nos entregaron, relacionaron en las actas, los ID, pero la misma investigadora, que estaba presente porque lo hicimos frente a ella, porque incluso uno de los teléfonos, el de Mauricio, tenía rastros de sangre y ella se dio cuenta y muy amablemente nos prestó alcohol, unos pañitos y demás para poder hacerle limpieza, porque realmente los celulares tenían rastros de sangre. Sí, uno y allí ella misma pudo observar que los celulares estaban con fácil a acceso a los mismos”, indicó Sanguinetti.