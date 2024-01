Video: esta es la celda donde está recluido alias ‘Satanás’ luego de su traslado

Este lunes se conocieron las primeras imágenes de alias ‘Satanás’ desde la cárcel La Tramacúa, en Valledupar y en varios videos se observa la celda en la que se encuentra recluido José Manuel Vera, luego de su traslado a la capital del Cesar.

Se conoció que el Inpec adelanta este 15 de enero un operativo en la que ahora es su celda y las visitas de inspección a la misma se harán a diario, así lo confirmó el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec.

Sobre el traslado de alias 'Satanás'

El pasado domingo, 14 de enero, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladó a alias 'Satanás' a la cárcel de máxima seguridad de la Tramacua, ubicada en Valledupar. La decisión se tomó después de que el criminal lanzara amenazas a empresarios y comerciantes en Bogotá, mientras permanecía recluido en la cárcel de Palogordo, en Santander.

Alias 'Satanás' , quien se encuentra vinculado a actividades delictivas como extorsión, envió un audio el pasado 9 de enero, con una duración de 1 minuto y 37 segundos, en el que dirigía amenazas directas a los comerciantes que se negaban a pagar extorsiones.

"Este comunicado va para todos los comerciantes, les estamos haciendo el llamado y se están haciendo los desentendidos. Por ahí el Gaula los puso a escuchar una nota de voz, correcto, yo envié esa nota de voz, pero esos manes me faltaron a la palabra y aquí los que van a pagar las consecuencias son ustedes, los comerciantes, por ponerse a ofrecer cosas que no van a cumplir. Si ustedes no se ponen al día con Moisés y con Pedro, que son los que quedaron encargados de la zona, ya los muchachos tienen coordenadas directas de que me empiecen a matar gente todos los días", se escuchó en el audio.

Ante esta amenaza directa a la seguridad pública y a la integridad de los comerciantes, las autoridades decidieron trasladar a 'Satanás' a una instalación de máxima seguridad, como La Tramacúa en Valledupar, para evitar que continúe con sus actividades delictivas desde el interior de la prisión.

