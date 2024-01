Alias ‘Satanás’ será trasladado de la cárcel Palogordo de Girón, Santander

Tras las amenazas que lanzó hace unos días José Manuel Vera Sulbarán, alias ‘ Satanás ’, desde la cárcel Palogordo, ubicada en Girón, Santander , autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec , confirmaron que el recluso será trasladado.

“El Inpec ha dispuesto a nivel nacional ocho establecimientos de alta seguridad para la ‘Operación Dominó’ y una de las determinaciones es trasladar a este privado de la libertad alias ‘Satanás’ para otro establecimiento donde está esta operación”, informó Henry Mayorga Meléndez, director Regional Oriente del Inpec.

Cabe recordar que el pasado 9 de enero alias ‘Satanás’ grabó un audio de 1 minuto y 37 segundos en el que amenaza a los comerciantes que no pagan las extorsiones.

“Este comunicado va para todos los comerciantes, les estamos haciendo el llamado y se están haciendo los desentendidos. Por ahí el Gaula los puso a escuchar una nota de voz, correcto yo envié esa nota de voz, pero esos manes me faltaron a la palabra y aquí los que van a pagar las consecuencias son ustedes, los comerciantes, por ponerse a ofrecer cosas que no van a cumplir. Si ustedes no se ponen al día con Moisés y con Pedro, que son los que quedaron encargados de la zona, ya los muchachos tienen coordenadas directas de que me empiecen a matar gente todos los días”, se escuchó en el audio.

Aunque Leonor Merchán, directora de Fiscalías de Bogotá, expresó que es una situación recurrente pues las “personas privadas de la libertad solamente necesitan un dispositivo electrónico o un celular, al cual, por alguna razón tienen acceso y desde allí siguen delinquiendo”, el director de la Regional Oriente del Instituto Nacional Penitenciario quiso aclarar esta situación.

“Frente a este hecho (el audio) no hay ningún caso de corrupción, solamente es que los internos tienen, dentro del sistema de comunicaciones, la ley les garantiza que se comuniquen con la parte exterior y él utilizó una línea telefónica de las cuales están monitoreadas por el Instituto, pero no lo hizo a través de ningún celular. Yo creo que una de las grandes propuestas es entrar a reglamentar la Ley 65 frente a la comunicación que utilizan las personas privadas de la libertad con el mundo exterior”, indicó Mayorga Meléndez.

Por ahora no se sabe la fecha en que será trasladado alias ‘Satanás’, pero las autoridades confían en que estas determinaciones ayudarán en el objetivo de frenar las extorsiones que se hacen desde las cárceles de Colombia.

