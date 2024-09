Viuda de Marcelo Pecci rechaza palabras de fiscal paraguayo y destaca avances en Colombia

Claudia Aguilera, viuda del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado por sicarios colombianos en Cartagena en 2022, le envió una carta a la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, en la que resaltó los resultados obtenidos hasta el momento en la investigación del homicidio y rechazó las declaraciones del fiscal de su país, quien cuestionó una supuesta lentitud e intromisión política.

En una entrevista con el medio paraguayo NPY, el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, respondió a las críticas que recibió por parte de la familia Pecci, quienes están denunciando que no se les ha permitido conocer detalles de la investigación.

El fiscal argumentó que la lentitud de su Fiscalía en la investigación se debe a que, supuestamente, Gustavo Petro, presidente colombiano, no colabora con Paraguay por “diferencias ideológicas”.

“La Fiscalía de Colombia no nos atiende. La situación política allá cambió con la entrada en funciones de la nueva fiscal general, que responde a Petro. El presidente, por su orientación, no es tan adepto a nuestro sistema. Es la línea de Nicolás Maduro y otra gente. No es tan fácil”, sostuvo Rolón.

Ante esto, Aguilera rechazó tales declaraciones y, por el contrario, resaltó el trabajo hecho por las Fiscalía y Policía colombianas que han logrado las condenas para quienes participaron de manera directa en el crimen.

“Debo manifestar que todas nuestras esperanzas se encuentran depositadas en la Fiscalía General de la Nación a su cargo, por los resultados ya exitosos obtenidos sumados al apoyo y a la cooperación de Estados Unidos y toda la ayuda de otros países puedan brindar, honrando el legado de mi esposo en su lucha contra la criminalidad transnacional organizada. A su vez, admito que me genera mucho pesar saber que instituciones de otros países se encuentran mayormente comprometidas con esa búsqueda de justicia, sintiéndonos huérfanos en nuestro propio país”, escribió Aguilera.

La viuda aseguró que espera que estas declaraciones del fiscal Rolón, las cuales calificó como desafortunadas y agraviantes, no afecten el trabajo que adelanta la Fiscalía General y el fiscal Mario Andrés Burgos.

“Ruego porque los discursos distractores y excusas vacías no nos desvíen del camino trazado. El mejor homenaje a la memoria y legado de Marcelo es una voluntad inquebrantable y un compromiso absoluto de llegar a los responsables. (…) Es por ese sendero que estoy convencida de que podemos seguir trabajando juntos, ya que lamentablemente aquí no solo nos han cerrado las puertas, sino que nos han agraviado como víctimas y todo está muy lejos de honrar su legado”, cuestionó Aguilera.

Finalmente, pidió mantener al fiscal Mario Andrés Burgos, aunque este mismo viernes se conoció que fue apartado de su cargo.

“Solicitamos considerar la confianza ya construida con el agente fiscal Mario Andrés Burgos, quien hasta hoy ha dado sobradas muestras de un férreo compromiso con la causa tomada, tomándola como suya, logrando elevadas condenas en corto tiempo y que no ha cesado en avanzar con la investigación de la autoridad intelectual, así como también entendemos que en causas como esta la información que se administra es altamente sensible y debe ser cuidadosamente manejada para no exponer a fiscales, funcionarios ni a las propias víctimas y testigos y no tengamos más muertes que lamentar”, puntualizó.

En mayo pasado, el colombiano Francisco Luis Correa Galeano fue condenado a seis años y seis meses de prisión por los delitos de tráfico de armas de fuego y amenazas contra servidores públicos y es considerado el articulador del crimen del fiscal Pecci.

En ese momento, Correa aceptó su responsabilidad y negoció con la fiscalía un preacuerdo para colaborar y entregar más información sobre los involucrados. Ya ha dicho, por ejemplo, que por el crimen recibieron $1.500 millones usados en transporte, la alimentación, el hospedaje y pagar a los otros involucrados.

A la lista de condenados se suman los hermanos Andrés Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos, quienes planearon, financiaron y organizaron la logística del asesinato; el venezolano Wendre Still Scott Carrillo, quien disparó al fiscal y Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño, los encargados de seguir a Pecci en el hotel donde estaba con su esposa y alertar al sicario.

Finalmente, fue condenada Margareth Chacón Zuñiga, quien participó de la planeación en reuniones en Medellín y en Cartagena, y prestó una camioneta que estaba a su nombre.