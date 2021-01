22 de enero de 2021 – La Nube, programa completo

Este viernes en La Nube estuvo Harold Trompetero, director de la película 'El baño: el refugio en la cuarentena', quien habló sobre los retos tecnológicos que enfrentó al realizar este filme.

"Se me ocurrió al inicio de la pandemia, el reto tecnológico era que no podíamos salir a filmar, salir de nuestros lugares entonces no teníamos cómo hacerlo”, dijo.

Además, conozca las características del celular Vivo V20 entre las que se destacan su procesador y la duración de la batería.

Escuche el programa completo de La Nube aquí: