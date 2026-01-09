Encuentran cuerpo de un hombre en un costal en zona rural de Támesis; autoridades en alerta

Preocupación en Antioquia por cuatro casos de cuerpos asesinados y hallados en contenedores en el inicio de 2026. El caso más reciente ocurrió en zona rural de Támesis donde la víctima estaba envuelta en un costal

Un inicio de año violento prende las alarmas en las autoridades de Antioquia, pues varios de los crímenes que se han registrado en la primera semana de 2026 guardan un mismo patrón: las víctimas han sido halladas en diferentes tipos de contenedores.

El caso más reciente ocurrió en la vía que comunica al casco urbano del municipio de Támesis con el corregimiento de San Pablo donde habitantes de la zona dieron aviso sobre la presencia de un costal extraño.

Tras la verificación de autoridades locales y la Policía se pudo determinar que se trataba del cuerpo sin vida de un hombre en posición fetal y ya con un avanzado estado de descomposición.



El alcalde de Támesis, Juan Pablo Pérez, indicó a Blu Radio que los hechos estarían relacionados con las dinámicas violentas que sostienen algunos grupos en esta zona del Suroeste antioqueño y que el cuerpo de la víctima ya está en Medicina Legal en Medellín para establecer plenamente su identificación.

"En lo que va el gobierno llevamos dos homicidios, tristemente, y lo que se presume es que obedece pues como a un tema de ajustes de cuentas entre bandas que se dedican al microtráfico en esta subregión del suroeste", señaló el mandatario local.

Este caso se conoció con pocas horas de diferencia de otro similar en el municipio de Copacabana, norte del Valle de Aburrá. Allí, en la calle 50 con carrera 23, las autoridades confirmaron la presencia de un cadáver envuelto en bolsas negras, con papel vinipel y cubierto con una cobija.

Este es el al menos en cuarto caso de personas asesinadas y encontradas en contenedores en lo corrido de 2026 en el departamento, pues durante las primeras horas del año, el paso 1 de enero, los cuerpos de dos hombres también fueron hallados cerca a una canalización en el barrio Cinco Estrellas del municipio de Bello.