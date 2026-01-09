En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Encuentran cuerpo de un hombre en un costal en zona rural de Támesis; autoridades en alerta

Encuentran cuerpo de un hombre en un costal en zona rural de Támesis; autoridades en alerta

En la primera semana del año también se registraron casos similares en municipios como Bello y Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad