En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alerta por aumento de extorsiones desde cárceles: Policía de Antioquia investigó más de 1.200 casos

Alerta por aumento de extorsiones desde cárceles: Policía de Antioquia investigó más de 1.200 casos

Durante 2025 las denuncias aumentaron en un 5%, con respecto a 2024. Las autoridades destacaron que la ciudadanía ahora confía más en denunciar este flagelo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad