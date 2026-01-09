Alerta por aumento de extorsiones desde cárceles: Policía de Antioquia investigó más de 1.200 casos

Las llamadas para pedir servicios a zonas apartadas de Antioquia y que terminaron en que pidieran altas sumas de dinero a los familiares de quienes lo prestaban fueron el pan de cada día en Antioquia durante 2025, por lo que las autoridades están en alerta por esta y otras modalidades de extorsión que sufrieron aumentos.

Y es que no han sido pocos casos, durante el recién terminado año 2025 el Gaula del departamento investigó más de 1.254 casos de extorsión y la denuncia aumentó en un 5%, si se compara con el 2024.

Según expuso el secretario de Seguridad, Luis Martínez, si bien los grupos armados ilegales en el territorio también llevan a cabo esta clase de actividades, se presenta un incremento importante en el departamento que tiene que ver con la extorsión carcelaria. A la par, el comandante de la Policía, coronel Luis Muñoz, habló de la evolución que han tenido las estadísticas en los últimos tres años.

"353 casos denunciados en el 2023, 508 casos en el 2024 y 550 casos en el 2025. Tenemos un incremento frente a la extorsión. Se continúan con esas campañas de prevención, pero también esto ha motivado a que la gente tenga más confianza al momento de denunciar", aseguró.



El Gaula de la Policía de Antioquia logró realizar 99 capturas por el delito de extorsión durante el año anterior, 17 capturas por el delito de secuestro y 9 más por otros delitos, por lo que las denuncias deben hacerse a través de la línea 165.

Martínez reiteró la petición a la ciudadanía de que informe de manera inmediata y oportuna cualquier situación que atente contra la seguridad de los ciudadanos, para poder actuar a tiempo. Ante todo este panorama, la Policía reiteró que no es una opción pagar y luego denunciar, sino que informar a tiempo también ayuda a que no hayan más víctimas.