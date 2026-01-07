En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Operativo contra extorsión generó balacera en Bello, Antioquia: hay un capturado

Operativo contra extorsión generó balacera en Bello, Antioquia: hay un capturado

En medio de la situación, en la que las autoridades hicieron varios disparos, fue recapturado un hombre señalado de extorsionar.

