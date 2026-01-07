Operativo contra extorsión generó balacera en Bello, Antioquia: hay un capturado

Reportes ciudadanos dejaron en evidencia una balacera registrada en la tarde de este miércoles en el barrio Playa Rica de Bello, en inmediaciones de una estación de gasolina, la cual según confirmó la Alcaldía estuvo relacionada con un operativo adelantado por el Gaula militar de la Cuarta Brigada del Ejército y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, en el marco de una investigación por el delito de extorsión.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades, el procedimiento se desarrolló mediante el uso de un señuelo, con el fin de lograr la captura de un sujeto señalado de exigir dinero a su víctima. Según la información suministrada, el presunto extorsionista llegó al sector para recibir el dinero producto de la extorsión y, una vez se concretó el encuentro, fue interceptado por agentes del CTI que participaban en el operativo.

Las autoridades indicaron que, al momento de ser abordado, el individuo emprendió la huida e intentó lesionar a los uniformados, lo que obligó a los agentes a reaccionar. En medio de esta situación, se realizaron varios disparos que impactaron el vehículo en el que el sospechoso se movilizaba, generando alarma entre los habitantes del sector.

Pese a que el sujeto logró escapar inicialmente del lugar de los hechos, autoridades locales confirmaron que fue capturado posteriormente en el barrio Castilla, gracias a la rápida reacción de las autoridades y a las labores de seguimiento desplegadas tras el operativo.



El reporte oficial también señala que durante este procedimiento no se registraron personas lesionadas, ni entre los miembros de la fuerza pública ni entre la comunidad, y que la situación fue controlada sin mayores afectaciones al orden público.

Adicionalmente, las autoridades informaron que esta misma persona había sido capturada el pasado 22 de diciembre en el municipio de Bello por el delito de porte ilegal de armas. No obstante, en esa ocasión había quedado en libertad, según el reporte entregado por las entidades competentes.