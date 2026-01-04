En Bello, Antioquia, suspendieron resolución que incrementaba el precio del transporte público

Hace algunos días, la Alcaldía de Bello había anunciado que las rutas municipales de vehículos tipo buses o busetas tendrían un alza de 200 pesos desde el 1 de enero de 2026, dejando el valor del transporte en 2.900 pesos, no obstante, tras el incremento del salario mínimo las autoridades en ese municipio frenaron el incremento hasta nueva orden.

Lo que destaca la Secretaría de Movilidad de Bello es que la resolución se suspendió por la necesidad de revaluar las condiciones económicas del sector y por ello se iniciará un proceso de concertación con las empresas transportadoras para ver los costos operativos del servicio.

Ante la problemática que explican desde el municipio de Bello, anunciaron que durante los primeros días de 2026 se realizarán diferentes encuentros con los transportadores para poder definir la nueva tarifa que, por ejemplo, en la ruta Bello - Paris - Bello también había subido 200 pesos y que, por ahora, no se verá reflejado en el precio del pasaje.

Por ahora y mientras se realizan las reuniones correspondientes, la Alcaldía de Bello indicó que las tarifas de transporte público seguirán siendo las mismas de 2025 hasta que se tome una decisión definitiva. Los precios de rutas como Bello - Medellín seguirá en 3.450 pesos o la Bello - París en donde pagarán 3.400 pesos.



De momento, Bello es el único municipio que anunció las tarifas de transporte público en Antioquia y que decidió suspenderlas debido al incremento del salario mínimo. Sin embargo, no se descarta que otras localidades decidan replantear la decisión teniendo en cuenta el aumento de algunos precios durante este 2026.