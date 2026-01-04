En vivo
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Antioquia  / En Bello, Antioquia, suspendieron resolución que incrementaba el precio del transporte público

En Bello, Antioquia, suspendieron resolución que incrementaba el precio del transporte público

Autoridades locales aseguraron que la decisión se tomó debido al incremento del salario mínimo, por lo que se evaluará nuevamente las condiciones económicas de los bellanitas.

