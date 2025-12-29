Capturan miembros de red dedicada al secuestro y extorsión en zona rural de Medellín

Desarticulan en corregimiento San Antonio de Prado de Medellín una red criminal dedicada al secuestro y la extorsión. Tras siete meses de investigación, nueve personas fueron capturadas por su presunta participación en amenazas y cobros ilegales que afectan a comerciantes y trabajadores del sector

Un operativo del Gaula de la Policía Nacional permitió desarticular una red criminal dedicada al secuestro y la extorsión que operaba en el corregimiento de San Antonio de Prado y otros sectores del suroccidente de Medellín.

La acción fue el resultado de una investigación que se extendió durante siete meses y que permitió identificar la estructura y el modo de operación del grupo conocido como ‘El Limonar’.

Durante el procedimiento fueron capturadas nueve personas, señaladas de integrar este grupo delincuencial organizado.



Entre los detenidos se encuentran dos presuntos coordinadores, conocidos con los alias de 'Orejas' y 'Camilo', quienes, según el material probatorio recopilado por las autoridades, serían los encargados de dirigir las actividades criminales de la organización.

#Video Desarticulan en corregimiento San Antonio de Prado de #Medellín una red criminal dedicada al secuestro y la extorsión. Tras siete meses de investigación por parte @PoliciaMedellin, nueve personas fueron capturadas por diferentes delitos. #MañanasBlu pic.twitter.com/DC5I8W6hYM — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 29, 2025

Las extorsiones y presiones ejercidas por el grupo se convirtieron en un problema recurrente para quienes desarrollan actividades económicas en la zona, lo que motivó el fortalecimiento de las labores investigativas por parte del Gaula.

Las autoridades lograron recolectar información clave que permitió ubicar a los presuntos responsables y ejecutar las capturas de manera simultánea, como lo destacó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.

Publicidad

“Son requeridas por los delitos de secuestro, extorsión, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de sustancias. Este grupo de delincuencia común organizada estaría alineado a un grupo de delincuencia organizada denominado Los Trian y venían afectando a comerciantes, residentes, parqueados y trabajadores”, dijo el general Castaño.

Durante el operativo también fueron incautados cinco teléfonos celulares, los cuales quedaron a disposición de la autoridad judicial. Estos dispositivos serán sometidos a análisis técnico con el fin de obtener información que refuerce el proceso investigativo y la judicialización de los capturados.

Por lo pronto, los nueve detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las audiencias de control de garantías se definirá su situación jurídica, mientras avanzan los procesos judiciales relacionados con los hechos que se les atribuyen.

