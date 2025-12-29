En vivo
Antioquia

Capturan miembros de red dedicada al secuestro y extorsión en zona rural de Medellín

Nueve personas fueron capturadas por su presunta participación en amenazas y cobros ilegales que afectan a comerciantes y trabajadores del sector.

