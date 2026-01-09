En vivo
Blu Radio  / Nación  / Defensoría, ONU e Iglesia católica claman por intervención del estado en el Catatumbo

Defensoría, ONU e Iglesia católica claman por intervención del estado en el Catatumbo

La Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia católica verificaron en terreno la crítica situación humanitaria en el Catatumbo, marcada por confinamientos, desplazamientos, hambre y miedo. Pidieron una intervención urgente.

