Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Nación

ELN confirma que secuestró a cinco policías en Tibú: avanzan tareas para su liberación

ELN confirma que secuestró a cinco policías en Tibú: avanzan tareas para su liberación

El Ejército de Liberación Nacional confirmó que mantiene secuestrados a cinco policías desde el pasado 6 de enero en Norte de Santander. El grupo armado aseguró que los uniformados están con vida y anunció que adelanta gestiones para definir las condiciones de su liberación.

