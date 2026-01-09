ELN confirma que secuestró a cinco policías en Tibú: avanzan tareas para su liberación

A través de un comunicado, el Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional confirmó el secuestro de los cinco patrulleros de la Policía Nacional ocurrido el pasado 6 de enero, hacia las 4:40 a. m. , en la vía que comunica a Cúcuta con Tibú, en el Catatumbo.

Según el grupo armado, los policías se movilizaban en un vehículo de transporte público cuando fueron interceptados en un retén instalado en el sector conocido como El Tablazo. Los uniformados, adscritos a las estaciones de Policía de Petrólea, Tres Bocas y Tibú, fueron secuestrados por integrantes del ELN durante ese control en carretera.

El grupo armado sostiene que los cinco policías secuestrados se encuentran en buen estado de salud y que, mientras permanezcan en su poder, se les garantizará trato digno, atención humanitaria y condiciones de seguridad.

El ELN indicó que en los próximos días anunciará las condiciones para la liberación de los cinco policías secuestrados, y advirtió que esa decisión dependerá del desarrollo de las operaciones de las Fuerzas Militares en la zona para intentar rescatarlos.

