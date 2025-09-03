Agridulce noticia para Chrome: 3 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Actualizado: septiembre 03, 2025 08:33 p. m.
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este miércoles, 3 de agosto:
- Google no tendrá que vender el navegador Chrome, pero ya no podrá firmar contratos de "exclusividad" con otras marcas. Esto también implica que 'X' dispositivo también podrá usar o no la inteligencia artificial Gemini.
- Inventan herramienta para identificar si un paciente en coma reacciona a estímulos externos y así evaluar el estado del cerebro.
- María Paula Peña, psicóloga y fundadora de 'Entre vida, centro de bienestar', analizó cómo nos afecta la vida hiperconectada al estar la mayor parte del tiempo con un celular.