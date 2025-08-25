Alerta por la 'estafa invisible': 25 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este lunes, 25 de agosto:



Hay alerta por la 'estafa invisible', una nueva modalidad de robo que usa inteligencia artificial. Desde Google piden a los usuarios no usar contraseñas tradicionales.

La historia de una mujer que, por una dura enfermedad, perdió la voz; años después, sus hijos pudieron escucharla por primera vez por un 'milagro' que llegó gracias a una empresa de tecnología.

Las redes sociales ayudan a comunicar a las personas, pero también se han convertido en un problema por las páginas escondidas que ofrecen todo tipo de productos.

Alternativas y trucos para usar mejor y con seguridad su cuenta de WhatsApp.

Escuche el programa completo de La Nube aquí: