El fenómeno mundial de Last of Us: La Nube, programa completo, 24 de enero

Este martes en La Nube estuvo Daniel Garavito, CEO y fundador de EducALL, quien habló sobre esta iniciativa colombiana que lleva educación a todas las regiones del país.

Además, conozca cómo el videojuego The Last of Us ha sido un fenómeno global y las ventas que ha generado en el todo el mundo.

Publicidad

Entretanto, el programa Chicas STEM, del Ministerio de TIC, recibió una importante nominación por el trabajo que realizó con niñas y jóvenes durante el 2022.

Escuche el programa completo de La Nube: