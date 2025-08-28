Google y sus despidos: 28 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Actualizado: agosto 28, 2025 09:32 p. m.
Estos fueron los temas tratados y debatidos este jueves, 28 de agosto, en La Nube:
- Google, como otras grandes compañías, hizo despidos masivos hace tiempo y hay debate por lo que significa esto al mismo tiempo que sigue el auge de la inteligencia artificial.
- Spotify lanza nueva función de mensajes directos, pero hay polémica por las implicaciones que traería en cuanto a privacidad de cada usuario.
- Los iPhone y otras marcas de celular están optando por no usar más las SIM. Otras formas permiten registrar el número de celular y conectarse a redes de internet.
