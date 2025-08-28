Publicidad

Google y sus despidos: 28 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 28 de agosto de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 09:32 p. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos este jueves, 28 de agosto, en La Nube:

  • Google, como otras grandes compañías, hizo despidos masivos hace tiempo y hay debate por lo que significa esto al mismo tiempo que sigue el auge de la inteligencia artificial.
  • Spotify lanza nueva función de mensajes directos, pero hay polémica por las implicaciones que traería en cuanto a privacidad de cada usuario.
  • Los iPhone y otras marcas de celular están optando por no usar más las SIM. Otras formas permiten registrar el número de celular y conectarse a redes de internet.

Escuche el programa completo de La Nube aquí:

