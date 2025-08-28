Google y sus despidos: 28 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos este jueves, 28 de agosto, en La Nube:



Google, como otras grandes compañías, hizo despidos masivos hace tiempo y hay debate por lo que significa esto al mismo tiempo que sigue el auge de la inteligencia artificial.

Spotify lanza nueva función de mensajes directos, pero hay polémica por las implicaciones que traería en cuanto a privacidad de cada usuario.

Los iPhone y otras marcas de celular están optando por no usar más las SIM. Otras formas permiten registrar el número de celular y conectarse a redes de internet.

