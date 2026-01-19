Musk busca indemnización en Open IA: 19 de enero de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este lunes, 19 de enero:



Elon Musk busca indemnización a OpenAI por su aporte inicial en esta empresa.

Estudio revela que aprender a tocar un instrumento puede ayudar a prevenir enfermedades, todo gracias a los estímulos que se generan en el cerebro.

todo gracias a los estímulos que se generan en el cerebro. El doctor Edgar Ozuna, neurólogo con especialidad en medicina del sueño, habló sobre cómo limpiar el sueño apropósito del estudio que indica que las personas pasan más de tres horas al día en el celular.