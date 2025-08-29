Publicidad

Netflix anuncia esperado documental: 29 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 29 de agosto de 2025 ,en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 29, 2025 08:54 p. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos este viernes, 29 de agosto, en La Nube:

  • Google tiene una extensión, al estilo Chat GPT, que se llama NoteBooklm. Ayuda a redactar textos, saca resúmenes en audio, podcast, también hace mapas mentales e informes.
  • Netflix anuncia el lanzamiento de un documental sobre la vida de Juan Gabriel. Según mencionó la aplicación, mostrará material exclusivo e inédito del artista.
  • El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce revolucionó las redes sociales. Con una serie de fotos en Instagram, la cantante y el jugador de fútbol americano lo anunciaron. En Spotify, las canciones de la artista subieron varios puestos.
  • Desaparecieron seis fotografías sobre cerámica del famoso mural 'El beso' de Barcelona. Los responsables municipales investigan cómo pudo ocurrir.

Escuche el programa completo de La Nube aquí:

