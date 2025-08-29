Netflix anuncia esperado documental: 29 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos este viernes, 29 de agosto, en La Nube:



Google tiene una extensión, al estilo Chat GPT, que se llama NoteBooklm. Ayuda a redactar textos, saca resúmenes en audio, podcast, también hace mapas mentales e informes.

Netflix anuncia el lanzamiento de un documental sobre la vida de Juan Gabriel. Según mencionó la aplicación, mostrará material exclusivo e inédito del artista.

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce revolucionó las redes sociales. Con una serie de fotos en Instagram, la cantante y el jugador de fútbol americano lo anunciaron. En Spotify, las canciones de la artista subieron varios puestos.

Desaparecieron seis fotografías sobre cerámica del famoso mural 'El beso' de Barcelona. Los responsables municipales investigan cómo pudo ocurrir.

Escuche el programa completo de La Nube aquí: