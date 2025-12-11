Novedad del Pentágono: 11 de diciembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este jueves, 11 de diciembre:



En Estados Unidos, el Pentágono, con el Departamento de Defensa, lanzó AI-Mil, una plataforma de inteligencia artificial generativa que promete transformar desde la burocracia militar hasta las decisiones tácticas en el campo.

Crean auriculares que prometen aislar el ruido de fondo y solo filtrar la voz de la persona con la que le interesa hablar.

Sebastián Jaramillo, CEO y Co-Fundador de Pinbus.com, explicó cómo identificar estafas al momento de comprar tiquetes a través de páginas fraudulentas.