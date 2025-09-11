En vivo
Nueva función en Gemini IA: 11 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 11 de septiembre de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 08:27 p. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este jueves, 11 de septiembre:

  • Conozca la aplicación que ayuda a las personas a organizar su tiempo y lograr objetivos a corto plazo.
  • Mario Andrés Suaza, representante del Instituto Médico Oncológico, habló sobre cómo están integrando la inteligencia artificial en sus procesos para identificar el cáncer y ayudar en su tratamiento.
  • Gemini lanza "aprendizaje guiado", que ayudará a las personas a aprender nuevos temas o incluso idiomas.

