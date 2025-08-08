Nuevo modelo de ChatGPT: 8 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este viernes, 8 de agosto:



Aplicaciones que sirven para meditar, algunas de ellas reconocidas con premios.

Además, se habló sobre el nuevo modelo de ChatGPT, GPT-5, el modelo más inteligente, rápido y útil de OpenAI, que "representa un gran paso hacia la inteligencia como elemento central de todos los negocios", según informaron.

Daniel Camacho, director de TI de Michael Page, habló sobre el desarrollo de tecnología y cómo se puede financiar.

Escuche el programa completo: