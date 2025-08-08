Publicidad

Nuevo modelo de ChatGPT: 8 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 8 de agosto de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 08, 2025 09:03 p. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este viernes, 8 de agosto:

  • Aplicaciones que sirven para meditar, algunas de ellas reconocidas con premios.
  • Además, se habló sobre el nuevo modelo de ChatGPT, GPT-5, el modelo más inteligente, rápido y útil de OpenAI, que "representa un gran paso hacia la inteligencia como elemento central de todos los negocios", según informaron.
  • Daniel Camacho, director de TI de Michael Page, habló sobre el desarrollo de tecnología y cómo se puede financiar.

Escuche el programa completo:

