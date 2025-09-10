Nuevos lanzamientos de Apple: 10 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Actualizado: septiembre 10, 2025 08:19 p. m.
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este miércoles, 10 de septiembre:
- Los detalles y características de los lanzamientos de Apple; no solo fuer el iPhone 17.
- En México proponen subir el precio de los videojuegos violentos luego de una propuesta por parte del Gobierno.
- Luis Alberto Fernández, vicepresidente de Tecnología y Operaciones de ACH Colombia, explicó cómo las personas podrán pagar con PSE cualquier producto adquirido en Google Play luego de una alianza que concretaron.