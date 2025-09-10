Publicidad

Nuevos lanzamientos de Apple: 10 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 10 de septiembre de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 08:19 p. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este miércoles, 10 de septiembre:

  • Los detalles y características de los lanzamientos de Apple; no solo fuer el iPhone 17.
  • En México proponen subir el precio de los videojuegos violentos luego de una propuesta por parte del Gobierno.
  • Luis Alberto Fernández, vicepresidente de Tecnología y Operaciones de ACH Colombia, explicó cómo las personas podrán pagar con PSE cualquier producto adquirido en Google Play luego de una alianza que concretaron.

