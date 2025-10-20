En vivo
¿Qué pasó hoy con AWS? 20 de octubre 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 20 de octubre de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este lunes, 20 de octubre:

  • Amazon Web Services (AWS), la mayor red de servidores en la nube del mundo, asegura que la mayoría de sus servicios se ha recuperado tras errores que afectaron a aplicaciones como Bancolombia, Davivienda, Netflix y otras.
  • El debate sobre la cantidad de agua que necesitan los servidores de plataformas como ChatGPT y otras inteligencias artificiales. La energía que usa debe responder a la gran demanda mundial.
  • Cómo hacer para que jóvenes talentos no se vayan del país y usen sus conocimientos en Colombia. Estrategias para que esos grandes ‘cerebros’ se queden y puedan crecer.
  • Con la reestructuración de las empresas, muchos se preguntan si los puestos de trabajo están en riesgo.

Escuche el programa completo de La Nube aquí:

