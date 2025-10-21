En vivo
Se filtraron documentos de Amazon: 21 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 21 de octubre de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este martes, 21 de octubre, en La Nube:

  • Amazon restableció su servicio tras enfrentar una nueva interrupción global en su servicio de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS). Explicaron qué pasó.
  • Además, se filtraron documentos privados de Amazon. Time reveló que en estos se habla de ahorros millonarios entre 2025 a 2027 gracias a la automatización, ¿se afectan los puestos de trabajo?
  • Por otro lado, hay polémica por el estreno de la película Demon Slayer. Delincuentes se están aprovechando para estafar a fanáticos a través de páginas fraudulentas.
  • Y conozca todos los detalles de los premios Titanes Caracol. Al respecto habló Esteban Rojas, quien ganó en 2024 en la categoría ciencia, tecnología e innovación.

Escuche el programa completo de La Nube aquí:

