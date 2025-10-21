Se filtraron documentos de Amazon: 21 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos este martes, 21 de octubre, en La Nube:



Amazon restableció su servicio tras enfrentar una nueva interrupción global en su servicio de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS). Explicaron qué pasó.

Además, se filtraron documentos privados de Amazon. Time reveló que en estos se habla de ahorros millonarios entre 2025 a 2027 gracias a la automatización, ¿se afectan los puestos de trabajo?

Por otro lado, hay polémica por el estreno de la película Demon Slayer. Delincuentes se están aprovechando para estafar a fanáticos a través de páginas fraudulentas.

Y conozca todos los detalles de los premios Titanes Caracol. Al respecto habló Esteban Rojas, quien ganó en 2024 en la categoría ciencia, tecnología e innovación.

Escuche el programa completo de La Nube aquí: