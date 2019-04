Facebook ha almacenado "millones" de contraseñas de Instagram sin encriptar

Por: AFP

"Millones" de usuarios de la aplicación de fotos Instagram -y no apenas decenas de miles-, tenían sus contraseñas almacenadas en servidores internos en forma no encriptada, dijo la red social Facebook el jueves, que revisó al alza sus estimaciones previas de marzo.



"Encontramos nuevas contraseñas de Instagram almacenadas en formato legible. Estimamos hoy que el problema ha afectado a millones de usuarios de Instagram", dijo Facebook en una actualización de su blog inicial publicado el 21 de marzo.



La empresa matriz de Instagram reveló entonces que las contraseñas de cientos de millones de usuarios se habían almacenado en servidores internos en forma no encriptada al tiempo que afirmaban que no había fallos de seguridad, aunque luego señaló que se habían resuelto los problemas técnicos.



Señaló también que la preocupación se resolvió y que se refería a "cientos de millones de usuarios de Facebook Lite", una versión del sitio aligerada para conexiones de internet de baja calidad, "decenas de millones de otros usuarios de Facebook y decenas de miles de usuarios de Instagram ".



El grupo, que asegura tener 2.300 millones de usuarios activos en todo el mundo, confirmó también este jueves que no se ha identificado un uso malicioso de estas contraseñas.



Durante más de dos años, el grupo ha estado lidiando con repetidas controversias, desde la manipulación de la red con fines políticos por parte de países ajenos a la gestión de los datos de sus usuarios, que forman la base de su modelo de negocio.