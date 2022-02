16 de febrero de 2022 - Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

Ante una jornada electoral que puede marcar un cambio en el futuro del país, se debatió en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, sobre la posibilidad que se empiece a hablar seriamente de la legalización de las drogas, para así evitar el fortalecimiento del narcotráfico.

Es por eso que se conversó con el senador Feliciano Valencia, quien se refirió a la demora que hay en uno de los países donde se baten récords en producción de sustancias ilícitas, pues es el colmo que no se hable de forma concreta al respecto de su regularización.

Publicidad

A su vez, sobre la mesa uno de los temas fue el bolsillo de los colombianos, razón por la que se consultó al director del DANE, Juan Daniel Oviedo, quien explicó que la economía creció 10.6% en 2021, pero el consumo de los hogares aumentó en una tasa superior. De la misma manera, resaltó que en el resultado neto, se está "viendo un saldo positivo" frente a las consecuencias que tuvo la pandemia.

En cuanto a política, se conversó con el senador del partido cristiano Colombia Justa Libres y aspirante presidencial, John Milton Rodríguez, quien se refirió a la disputa que mantiene con Ricardo Arias, presidente del partido.

Publicidad

"Ricardo Arias no está de acuerdo porque tiene una aspiración a ser candidato presidencial, por eso le pedí garantías. Él es copresidente del partido y no puede presidir la convención por sus intereses, no quiso hacerse a un lado. Al ver que las mayorías no le favorecían se dedicó a boicotear", declaró John Milton Rodríguez.