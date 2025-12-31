En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Concordia, Antioquia, cierra el año con un doble homicidio; dos personas más fueron secuestradas

Concordia, Antioquia, cierra el año con un doble homicidio; dos personas más fueron secuestradas

Varios hombres fuertemente armados llegaron hasta la vivienda donde estaban varias personas, irrumpieron de manera violenta y asesinaron a los dos hombres que aún no ha sido identificados.

