Concordia, Antioquia, cierra el año con un doble homicidio; dos personas más fueron secuestradas

El departamento de Antioquia cierra el año con otro doble homicidio que esta vez prende las alarmas en el municipio de Concordia. Hombres armados llegaron hasta una vivienda, asesinaron a dos personas y secuestraron a dos más

La situación de orden público en el departamento de Antioquia fue un dolor de cabeza para las autoridades desde comienzo y hasta el último minuto de 2025. El último hecho ocurrió en el municipio de Concordia en donde dos hombres fueron asesinados en el sector Peñitas.

La situación denunciada por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social deja en evidencia que, al parecer, varios hombres fuertemente armados llegaron hasta la vivienda donde estaban varias personas, irrumpieron de manera violenta y asesinaron a los dos hombres que aún no ha sido identificado por parte de las autoridades.

Las versiones que se han conocido desde el Suroeste antioqueño es que dentro del inmueble habían dos mujeres que presenciaron el crimen y que fueron retenidas de manera violenta por los delincuentes que las tuvieron en su poder durante varias horas hasta que fueron dejadas en libertad sin que se haya hecho alguna exigencia económica.



Por ahora la Policía Nacional se encuentra investigando el doble homicidio que prende las alarmas en el municipio de Concordia, que a pocas horas de finalizar el 2025 se vio afectado por la ola de violencia que ha atravesado el Suroeste antioqueño y que, de momento, no se descarta sean hechos relacionados con el actuar de grupos como el Clan del Golfo, ELN o disidencias.

Las autoridades municipales y la comunidad piden apoyo urgente de la Fuerza Pública para evitar nuevos hechos violentos y que la celebración del Año Nuevo se pueda realizar de manera tranquila y sin el temor que a esta sienten cientos de personas en la zona rural de Concordia.