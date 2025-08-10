Capturan al presunto responsable de un feminicidio en Concordia, Antioquia

La muerte de Aidé Ortiz Morales generó consternación en Antioquia luego de que se denunciara que el presunto homicida sería su pareja sentimental. Sobre el asesinato de esta mujer se sabe que ocurrió en el municipio de Concordia y que sucedió luego de un ataque con arma blanca.

Las autoridades señalaron que tras conocer este aberrante caso, se recogió el material probatorio y la evidencia física que determinó la presunta responsabilidad de la pareja sentimental de la víctima.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, destacó que se revisaron 40 minutos de videos para seguir los pasos del presunto agresor que fue capturado por las autoridades 10 horas después de ocurrido el homicidio de Ortiz.

"El capturado obedece al nombre de Óscar Darío Restrepo Álvarez, de 39 años de edad, alias 'Semihuey'. Este sujeto ya había cumplido una condena por violencia intrafamiliar en contra de la misma víctima en el año 2020", aseguró el uniformado.

Hay que resaltar que luego de que el hombre fuera capturado cerca a la zona donde se cometió el delito, este fue dejado a disposición de las autoridades competentes por el delito de feminicidio agravado.

Finalmente, hay que mencionar que en Concordia hay alerta entre las autoridades, ya que en los últimos días dos mujeres han sido asesinadas y otra más permanece desaparecida.