Gobernador de Antioquia calificó como un "instrumento nefasto" la APPA en Concordia

Luego de que el Ministerio de Agricultura declarara más de 13.000 hectáreas como Área de Protección para la Producción de Alimentos -APPA- en el municipio de Concordia, se generó una nueva discusión entre el Gobierno nacional y la Gobernación de Antioquia por los cuestionamientos que se hacen desde la institución departamental encabezada por Andrés Julián Rendón.

El mandatario en una primera instancia aseguró que la APPA le iba a permitir a la Nación decidir sobre los usos productivos del suelo en Concordia y que por ello, “no vamos a permitir la intromisión del gobierno Petro en la autonomía territorial”. Respuesta que fue contrariada por el ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien aseguró que Rendón no estaba bien informado.

Carvajalino indicó que la APP en el municipio del Suroeste antioqueño, “no limita ninguna actividad agropecuaria, recoge todas las normas de protección del suelo rural cuya capacidad y vocación es la producción de alimentos”. Destacó la ministra que será Concordia quien establezca los usos permitidos y los prohibidos en la zona donde se produce aguacates, maíz, banano o café.

Ante el trino de Carvajalino, Andrés Julián Rendón manifestó que ha estudiado de manera juiciosa, “este instrumento nefasto que ustedes a la brava imponen”, recordando que, incluso, el mandatario ya le había dicho a la Corte Constitucional que el Gobierno nacional no le había permitido concertar a la Gobernación sobre estas decisiones.



Ante los cuestionamientos que no son nuevos en el departamento de Antioquia, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que es importante recordar que para garantizar los alimentos hay que sembrarlos en un suelo con condiciones aerológicas adecuadas y que por ello el Gobierno nacional está declarando las APPA y no para decidir qué se siembra en las regiones

Finalmente, Rendón cerró su trino con un mensaje que ha repetido en diferentes ocasiones y que lo ha puesto en una posición de disputa contra el Gobierno nacional y es que, “los antioqueños no queremos, ni necesitamos APPA”.