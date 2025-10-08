Ministerio de Agricultura declaró una nueva Área de Protección en Concordia, Antioquia

La Resolución 320 de 2025 declaró una nueva Área de Protección para la Producción de Alimentos -APPA- en el municipio de Concordia en el Suroeste antioqueño. La medida tendrá una extensión que sobrepasa las 13.000 hectáreas o lo que correspondería a más del 50% del área municipal.

Según MinAgricultura no se va a definir que se va a sembrar ni se va a prohibir el cultivo de algunos alimentos en Concordia, sino que con esta APPA se quiere garantizar suelos productivos para que se sigan dando en la zona aguacates, café, frijoles, maíz, bananos y otros.

Con el anuncio llegaron los cuestionamientos por parte del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien en su cuenta de X aseguró que, “no vamos a permitir la intromisión del gobierno Petro en la autonomía territorial con las denominadas APPA”. Además, el mandatario afirmó que la decisión, “es cercana al socialismo y lejana a las libertades individuales. Es una afrenta a la autonomía de los municipios”.

Hay que recordar que Rendón estuvo recientemente en la Corte Constitucional para decirle no a las APPA y a la vez indicar que no se le ha permitido concertar a la Gobernación en esta decisión.



"Aquí no ha habido, digamos, lugar a la a la concertación, esto ha querido imponerse por parte del Gobierno nacional desde el día uno. En el curso de los canales que se han abierto para nosotros manifestar nuestras apreciaciones ha sido gracias a los a la interposición de de mecanismos judiciales", indicó el mandatario.

La explicación entregada por el Ministerio de Agricultura evidencia que hasta el 79% de los alimentos que se producen en Concordia llegan a Medellín en donde son comercializados en la Central Mayorista, mientras que el porcentaje de producción restante llega hasta la Plaza Minorista en donde se le vende a las personas en menores cantidades.

A su vez Andrés Julián Rendón indicó que el departamento tiene los instrumentos para blindar la seguridad alimentaria y que por ello, “los antioqueños no queremos, ni necesitamos APPA, un mecanismo que solo pretende dejarnos en manos de un burócrata en Bogotá”.