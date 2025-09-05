Supuestas amenazas de concejal a gerente del hospital generan polémica en Concordia, Antioquia

Toda una controversia se ha generado en el municipio de Concordia, Suroeste de Antioquia, por cuenta de un cruce de versiones entre el actual gerente del hospital San Juan de Dios, Mario Alejandro Cadavid, y el concejal por el Partido Conservador, Alirio Betancur.

La expresión “cuide a su esposa” que habría proferido el concejal hacia el directivo en medio de una discusión, encendió las alarmas para Cadavid quien lo tomó como una amenaza directa hacia su pareja.

Al parecer las diferencias entre ambos funcionarios se generaron por decisiones administrativas al interior del hospital en las que el gerente cambio de puesto a Aleida Betancur, hermana del concejal, quien ocupaba un cargo de provisionalidad en el centro asistencial desde 2019.

El gerente Cadavid fue enfático que no cederá a presiones que amenazan su familia y su forma de actuar al frente de la institución que actualmente dirige.

"Hago público este hecho con la intención de prevenir cualquier situación que ponga en riesgo mi vida o la de mi familia, y para dejar constancia de que no cederé a presiones indebidas en el ejercicio de mi cargo", argumentó.

En respuesta, el concejal Betancur rechazó las declaraciones públicas del gerente y aseguró que sus expresiones fueron mal interpretadas. Además, que interpondrá los recursos legales necesarios para garantizar su derecho al buen nombre.

"Lamento que una interpretación equivocada de mis palabras sea presentada como una amenaza, lo cual distorsiona la realidad y, en aras de la transparencia y la legalidad, procederé a interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos", defendió el concejal.

En medio de esta disputa hasta el momento no se ha registrado ningún pronunciamiento por parte de la administración municipal ni de entes de control que vigilan la actuación de los funcionarios públicos.