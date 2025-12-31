El ritual viral para conseguir el amor en el 2026: "No nos juzguen"

Para el 2026 muchas personas tienen como anhelo conseguir pareja para este nuevo año y dejar atrás la soltería, por lo que recurren a cualquier tipo de ritual o agüero innovador que puedan encontrar en las redes sociales.

En los últimos 31 de diciembres se ha viralizado en diferentes plataformas los videos o imágenes de personas que se meten debajo de la mesa para así "llamar" al amor en ese nuevo año.

¿Para qué sirve meterse debajo de la mesa?

El ritual de meterse debajo de la mesa a la medianoche es un ritual popular de Año Nuevo muy extendido en varios países de América Latina, incluido Colombia, y está cargado de simbolismo.

La razón principal es atraer el amor o conseguir pareja durante el nuevo año. La mesa representa el hogar y la estabilidad, y colocarse debajo de ella simboliza “llamar” a una relación sólida, protección y unión. Para muchas personas, es una forma lúdica de manifestar el deseo de no pasar otro año en soledad o de fortalecer su vida sentimental.



Por eso, las personas que realizarán este ritual esperan que "no los juzguen" o sus familiares no se burlen de ellos cuando a medianoche estén debajo de la mesa, pues solo quieren tener el amor de una nueva pareja.

Aunque no tiene un origen histórico exacto ni respaldo religioso, el ritual se mantiene por tradición oral y cultura popular, al igual que otros agüeros como comer uvas, usar ropa interior de ciertos colores o salir con maletas. Hoy en día, más que una creencia estricta, suele vivirse como un acto divertido, especialmente entre jóvenes, que mezcla esperanza, superstición y celebración al iniciar el año.



Otros agüeros para el amor

Si usted se va a meter debajo de la mesa, pero quiere reforzar ese deseo de conseguir el amor en el 2026, pude hacerlo al vestir en ese momento ropa interior de color rojo para así también "llamar" a esa nueva pareja sentimental.

Asimismo, se ha viralizado otro ritual en redes para el amor: pintarse las uñas también de color rojo y así atraer a esa persona que lo va a querer de manera incondicional.

Así que ya sabe, tienen varias opciones para realizar a medianoche y conseguir el amor que tanto ha esperado.