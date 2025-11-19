El ritual a San Antonio de Padua para conseguir novio o esposo: la carta que debe escribir

San Antonio de Padua se ha convertido en uno de los santos más populares entre quienes buscan estabilidad emocional o desean que el amor toque a su puerta.

Aunque es reconocido como el patrono de los objetos perdidos, la tradición popular también lo relaciona con la unión de parejas, la llegada de nuevos amores y la consolidación de relaciones duraderas. Por eso, miles de devotos lo invocan cuando sienten que su vida sentimental necesita un impulso espiritual.

En los últimos días, un ritual compartido en TikTok por una creadora de contenido se ha vuelto viral por su efectividad, esto debido a que asegura que la práctica funciona si se hace con fe y siguiendo cada paso al pie de la letra.



¿Por qué acudir a San Antonio para pedir pareja?

Más allá de las tradiciones religiosas, este santo ha sido asociado con la búsqueda del amor porque, según la creencia popular, tiene la capacidad de interceder por quienes desean encontrar a una persona especial.

San Antonio de Padua. Facebook: Divina Misericordia

Con su figura se han tejido historias, plegarias y rituales que pasan de generación en generación, dándole un lugar especial dentro de las devociones relacionadas con el corazón.



La creadora de contenido que compartió el ritual insiste en que no es una novena ni una oración tradicional, sino un acto simbólico para clarificar lo que se desea en una pareja y pedir la guía del santo en ese proceso.



Paso a paso del ritual a San Antonio de Padua para conseguir novio o esposo

Según la joven que viralizó el método, quienes quieran realizar este ritual deben seguir estos pasos:



Comprar una imagen de San Antonio de Padua: la figura debe permitir retirar al Niño Jesús de sus brazos. No sirve una imagen impresa; debe ser una figura física comprada en una iglesia o tienda religiosa. Algunas personas incluso la consiguen en plataformas como Marketplace. Escribir una carta detallada: en el escrito deben aparecer dos descripciones concretas: cómo imagina físicamente a su futuro novio o esposo y cómo debe ser su personalidad: valores, carácter, forma de pensar, trabajo, metas y estilo de vida. “Robar” el Niño de San Antonio: una vez lista la carta, se debe separar al Niño Jesús de la figura del santo. Este acto, asegura la creadora, simboliza un pedido urgente y directo. Esconder el Niño y la carta: ambos deben colocarse en un sitio que solo la persona conozca. Algunos los entierran en una planta, mientras otros los guardan bajo llave o en un lugar completamente secreto. Confiar en la petición: la joven afirma que el ritual le funcionó: pidió un esposo extranjero mientras vivía en Colombia y terminó casándose con un inglés, tal como escribió en su carta.

San Antonio, considerado por muchos como el “casamentero” por excelencia, sigue inspirando a quienes creen que el amor puede llegar con la ayuda de la fe, la claridad y una intención bien dirigida.