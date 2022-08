26 de agosto de 2022 - Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

El turista mexicano Miguel Mayen habló en Mañanas Blu cuando Colombia está al Aire sobre la denuncia por los cobros excesivos que se están registrando en la playa de Barú . A él, junto a sus acompañantes, les cobraron un total de $6.000.000 por varios servicios como comida, bebidas e incluso, un servicio de música por el alquiler de un parlante.

Mayen dijo que vivió momentos de pánico ya que, una vez recibieron la cuenta y empezaron a protestar, vendedores del sector empezaron a amedrentarlos.

"Fue un tanto tenso, discutimos con los chicos del restaurante, no había manera de bajar esa cuenta, nuestros guías nos apoyaron y se bajó un poco quedando en más de 3 millones de pesos. Ya no pudimos bajarla más porque la gente se empezó a poner agresiva, a hablar entre ellos, empezaron a llegar los lancheros, las de los masajes. Sentimos miedo de que nos hicieran algo. No había nadie de autoridades ni de turismo", relató Mayen, quien dijo que este tipo de hechos "están espantando a los turistas".

En otros temas esta semana se desató una nueva polémica por los altos costos de las viviendas que están en construcción en San Andrés, luego del paso del huracán Iota que dejó millonarias pérdidas. El presidente Gustavo Petro manifestó su molestia por la construcción de viviendas, en apariencia simples, de más de 600 millones de pesos, mientras que el periodista Juan Diego Alvira, de Noticias Caracol, recibió varias denuncias de habitantes de la isla sobre presuntas irregularidades.

El exsecretario de la Presidencia de Iván Duque , Víctor Muñoz, aclaró que las viviendas, en promedio, tuvieron un valor de 695 millones de pesos, con áreas entre 86 y 111 metros cuadrados.

El interventor de la construcción de las viviendas, Elkim Zuluaga Gómez, se pronunció sobre el tema.

“Hemos estado presentes y hemos respondido en toda la ejecución, para darle la cara al país para mostrar nuestro trabajo, que consideramos lo hemos hecho con rigor y con juicio”, declaró el interventor.

