Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Dimayor reveló sanción al DIM por desmanes en final de Copa Colombia: suspensión y multa económica

Dimayor reveló sanción al DIM por desmanes en final de Copa Colombia: suspensión y multa económica

El Comité estableció que las medidas de seguridad adoptadas por el DIM no fueron suficientes, pese a las advertencias previas de la Policía sobre el refuerzo de vallas y controles en tribunas.

