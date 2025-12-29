Dimayor reveló sanción al DIM por desmanes en final de Copa Colombia: suspensión y multa económica

El Comité Disciplinario del Campeonato sancionó al Deportivo Independiente Medellín (DIM) con seis fechas de suspensión total de la plaza y una multa de $3.914.625, tras los graves desórdenes registrados en la final de vuelta de la Copa Colombia o Copa Betplay Dimayor 2025 ante Atlético Nacional.

La decisión se fundamenta en la conducta impropia de los espectadores del club local, quienes incurrieron en lanzamiento de objetos, invasión al terreno de juego, actos de violencia contra personas y cosas, y uso de objetos inflamables en el estadio Atanasio Girardot.

Según los informes arbitrales, del comisario del partido y del Puesto de Mando Unificado (PMU), estos hechos afectaron el normal desarrollo del encuentro, provocando retrasos tanto en el inicio del primer como del segundo tiempo, además de impedir la premiación en el campo.

El Comité estableció que las medidas de seguridad adoptadas por el DIM no fueron suficientes, pese a las advertencias previas de la Policía sobre el refuerzo de vallas y controles en tribunas consideradas de alto riesgo.



El expediente también documentó un saldo de 54 personas atendidas y siete miembros de la fuerza pública lesionados, incluida una patrullera con quemaduras de segundo grado, lo que agravó la responsabilidad disciplinaria del club local.

"Lo que nosotros vamos a hacer es ir detrás de que las personas paguen con cárcel e inclusive con su propio patrimonio por los daños que generaron tanto adentro como afuera del estadio", advirtió en rueda de prensa posterior a los desmanes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Por la magnitud de los hechos, la sanción deberá cumplirse en cualquier estadio donde el DIM oficie como local, conforme a lo establecido en el Código Disciplinario Único de la FCF.

Además, el Comité Disciplinario también sancionó a Atlético Nacional con tres fechas de suspensión total de la plaza y una multa de $3.914.625, al encontrar responsabilidad en la conducta impropia de sus seguidores durante el mismo partido, aunque en condición de club visitante.