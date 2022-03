9 de marzo de 2022 - Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

Colombia ya cuenta con centro de atención post COVID, un sistema implementado por varios países que buscan ayudar y atender a las personas que tras contagiarse del virus y pasados tres meses, persisten con síntomas. El centro está dirigido por la Clínica Colsanitas y brinda servicio a sus usuarios. Sin embargo, aquellos que no estén afiliados y deseen ir, podrán hacerlo para ser evaluados, según explicó en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, el doctor Carlos Álvarez Moreno, vicepresidente Científico y de Investigación de Clínicas Colsanitas.

Escuche también a Marelen Castillo Torres , fórmula vicepresidencial del candidato a la Casa de Nariño, Rodolfo Hernández, quien habló sobre sus ideas de gobierno y el análisis que hizo para lanzarse en la aspiración.

"Esto fue todo un proceso que empezó como él le ofreció a sus seguidores. Les dijo a sus seguidores que iba a buscar su fórmula vicepresidencial. Pidió que le hicieran llegar hojas de vida, teniendo en cuenta que no era una persona de política y así lo pidió él. Él conoce a un amigo mío quien me llamó, le dije que me llamaba mucha la atención. Sé que la hoja de vida se fue a estudio, entre unas 500 más. Estudiaron, seleccionaron y analizaron. Finalmente, el candidato Roldofo Hernández me llama, dialogamos un poco, me contó lo que espera de una figura vicepresidencial", narró Castillo.

En el tema central, conozca las propuestas de Jairo Zarama, candidato al Senado por el Centro Democrático; Germán Ricaurte, candidato a la Cámara de Representantes; María Patricia Cárdenas, candidata a la Cámara de Representantes; Héctor Carabalí, candidato por una curul de paz; y Fulvio Torres, candidato a la Cámara por Cambio Radical.