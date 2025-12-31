Este año se aprehendieron más de $1.000 millones en mercancía de contrabando en Antioquia

El Grupo Operativo de Rentas de la Gobernación de Antioquia intensificó durante 2025 los operativos para poder contrarrestar la venta ilegal de licores y cigarrillos, especialmente en la temporada de Navidad y Año Nuevo. Como resultado de estas acciones, las autoridades lograron la aprehensión de licores, cigarrillos, aperitivos y cervezas por un valor cercano a los 1.000 millones de pesos.

Según la información dada a conocer en las últimas horas, se incautaron más de 5.000 unidades de licor de contrabando, 153.000 cajetillas de cigarrillos ilegales y, además, se hicieron 84 cierres preventivos y 81 cierres sancionatorios de establecimientos comerciales, sancionados por falsificación de productos o por no cumplir con el pago del impuesto al consumo.

La directora de Fiscalización y Control de Antioquia, María Alejandra Escobar, destacó que en el marco de estas labores de control, el Grupo Operativo de Rentas realizó más de 4.000 visitas a comercios en todo el territorio antioqueño.

"A lo largo del 2025, el departamento de Antioquia ha realizado aprensiones de más de 160.000 unidades entre cigarrillos y licores, lo que nos ha permitido disminuir temas y problemas de salud en el departamento de Antioquia", aseguró Escobar.



Por su parte, desde la Gobernación de Antioquia explicaron que estas acciones buscan evitar la evasión de impuestos y reducir los riesgos asociados al consumo de productos adulterados, que representan una amenaza directa para la salud pública del departamento.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos antioqueños y a los visitantes para que durante las celebraciones adquieran únicamente licores y cigarrillos legales, y así no se dañen las fiestas con elementos de contrabando que pueden ocasionar severos daños a las personas.