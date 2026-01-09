Así viven los presos políticos en Venezuela: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 9 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 9 de enero de 2026:



Iván Colmenares, expreso político en Venezuela , comentó sobre las condiciones en las que estuvo detenido en el centro penitenciario El Rodeo.

María Constanza Cipriani, esposa del abogado venezolano Perkins Rocha, dio detalles de qué se sabe de su esposo, detenido por las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro el 27 de agosto de 2024.

Juan Manuel Montañez, paciente de hemofilia A severa, habló de la precariedad en los tratamientos de la Nueva EPS.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), se pronunció sobre el informe "Los Posibles escenarios de una transición en Venezuela".

