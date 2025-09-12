Aumenta crisis por cierre de vía al Llano: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 12 de septiembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 12 de septiembre de 2025:



Modesto Portilla, profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional , dio detalles de por qué hay deslizamientos constantes en la vía al Llano.

Germán Blanco, senador de la República, habló del proyecto de ley que busca regular las aplicaciones de movilidad.

Ronald Vargas, representante estudiantil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, profundizó sobre los disturbios y la explosión en el campus en la sede Bogotá.

Angélica Lozano, senadora de la República, se pronunció sobre la cuota de género en el gabinete ministerial, por el nombramiento del ministro Juan Carlos Florián.

Santiago Mejía, vicepresidente de Lulo Bank, dio detalles acerca de todo lo que hay que saber de Bre-B.

Aníbal Gaviria, precandidato presidencial, habló en Patos al Agua sobre los detalles de su candidatura.

Escuche el programa completo aquí: