Aumenta crisis por cierre de vía al Llano: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 12 de septiembre de 2025

Reviva el programa completo del 12 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 03:08 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 12 de septiembre de 2025:

  • Modesto Portilla, profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional, dio detalles de por qué hay deslizamientos constantes en la vía al Llano.
  • Germán Blanco, senador de la República, habló del proyecto de ley que busca regular las aplicaciones de movilidad.
  • Ronald Vargas, representante estudiantil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, profundizó sobre los disturbios y la explosión en el campus en la sede Bogotá.
  • Angélica Lozano, senadora de la República, se pronunció sobre la cuota de género en el gabinete ministerial, por el nombramiento del ministro Juan Carlos Florián.
  • Santiago Mejía, vicepresidente de Lulo Bank, dio detalles acerca de todo lo que hay que saber de Bre-B.
  • Aníbal Gaviria, precandidato presidencial, habló en Patos al Agua sobre los detalles de su candidatura.

Escuche el programa completo aquí:

