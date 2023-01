Cese al fuego, ¿qué pasará con zonas afectadas?: Mañanas Blu 10:30, programa del 4 de enero

Sin cese al fuego bilateral con el ELN, ¿qué pasará en las zonas más afectadas?, es la pregunta que muchos se hacen y en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, se analizó este tema durante el programa de este miércoles.

Para ello como invitado se tuvo a Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación y analista experto en el ELN, quien en Mañanas Blu sobre lo qué pasará sin el cese al fuego bilateral con esa guerrilla.

"Si no hay participación de la sociedad, ese proceso no va a funcionar. Si no hay cambios en el tema del narcotráfico difícilmente vamos a lograr una Colombia en paz”, indicó Celis este miércoles.

Por otro parte, otra voz que surge en este analisis es la de un consejero de los resguardos indígenas de Caldono, Cauca, tocó el tema de la situación que se vive en el municipio, donde hay presencia de actores armados.

“Aquí lo que siempre nos ha garantizado la vida y la protección ha sido la guardia indígena que ha podido hacer el ejercicio de control", contó.

